Минобороны России сообщает, что враг потерял более 225 военнослужащих за сутки боев на Курском направлении.

Кроме этого, российским военнослужащим на этом направлении удалось уничтожить украинский танк, три боевые машины пехоты, пять других боевых бронированных машин и два автомобиля.

Потери неприятеля в артиллерии составили две самоходки и три буксируемых орудия. В это число вошли 155-миллиметровая САУ Krab производства Польши, 122-миллиметровая САУ «Гвоздика» и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Еще ВС РФ на Курском направлении удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с уничтожением танка Abrams на шоссе в Курской области. Уточняется, что неприятельский танк был ликвидирован оператором FPV-дрона.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.