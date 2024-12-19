Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Кадрами боевой работы артиллеристов группировки войск «Центр» поделилось Минобороны России.

Операторы беспилотников выявили скрывавшихся в лесополосе украинских боевиков и передали координаты артиллеристам. Расчет нанес удары по блиндажам и огневым точкам противника. Огонь корректировался с помощью БПЛА.

В описании к видео сказано, что на данном направлении артиллеристы активно уничтожают минометные расчеты противника, а также вооружение и технику, поставляемые Киеву странами Запада, в том числе буксируемые орудия М777, САУ AHS Krab и БМП Bradley.

Ранее сообщалось, что расчет «Гиацинта» поразил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами на правобережье Днепра. Противник оборудовал его в заброшенном доме, но это укрытие не спасло боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.