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Дрон уничтожил бронетранспортер ВСУ в ангаре на территории ДНР

Бронетранспортер противника уничтожили прямым попаданием FPV-дрона.
2024-12-18 17:55:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дроном бронетранспортера ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад» в ДНР.

«Военнослужащими подразделения специального назначения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки был выявлен бронетранспортер БТР-80 ВСУ, спрятанный боевиками в сельскохозяйственном ангаре в районе одного из населенных пунктов ДНР», - говорится в сообщении Минобороны.

На записи показано, что видит оператор. Исходя из видеоинформации, поступающей в режиме реального времени, он управляет беспилотником. БПЛА движется очень низко и медленно. В кадр попадает замаскированная техника ВСУ, дрон влетает в цель, и запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #FPV-дрон
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