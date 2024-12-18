Дрон уничтожил бронетранспортер ВСУ в ангаре на территории ДНР

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дроном бронетранспортера ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад» в ДНР.

«Военнослужащими подразделения специального назначения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки был выявлен бронетранспортер БТР-80 ВСУ, спрятанный боевиками в сельскохозяйственном ангаре в районе одного из населенных пунктов ДНР», - говорится в сообщении Минобороны.

На записи показано, что видит оператор. Исходя из видеоинформации, поступающей в режиме реального времени, он управляет беспилотником. БПЛА движется очень низко и медленно. В кадр попадает замаскированная техника ВСУ, дрон влетает в цель, и запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.