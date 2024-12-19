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Путин показал знамя, которое ему передали морпехи 155-й бригады ТОФ

Глава российского государства поблагодарил морских пехотинцев за подарок.
Андрей Аркадьев 2024-12-19 12:37:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии показал копию боевого знамени, которое ему передали морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота.

«Я специально взял его с собой. Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Второе. Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения», - сказал глава российского государства.

По словам Путина, ситуация в зоне специальной военной операции меняется кардинально. Движение войск идет по всей линии фронта ежедневно. Наши военнослужащие каждый день освобождают квадратные километры территории.

Президент добавил, что бойцы ВС РФ регулярно делают ему подарки, передают сувениры, шевроны и оружие. Он пожелал военнослужащим, задействованным в спецоперации, удачи, победы и возвращения домой.

#армия #Путин #тоф #знамя #СВО
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