ВСУ нанесли удар по Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

МО РФ сообщает подробности украинского удара по Ростовской области, нанесенного вчера западными ракетами.

По данным российского оборонного ведомства, противник атаковал предприятие «Комбинат Каменский», применив шесть баллистических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Расчеты ЗРК С-400, «Бук-М3» и ЗРПК «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.

Одна крылатая ракета отклонилась и упала, повредив техническое строение на территории комбината. В Минобороны пообещали ответить на действия Киева.

Накануне Минобороны на слайде к брифингу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе показало территории, которые находятся в пределах досягаемости дальнобойного оружия. На презентации ведомства видно, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся территории приграничных регионов России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.