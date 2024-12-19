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ВСУ нанесли удар по Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

Минобороны России заявило, что эти действия поддерживаемого западными кураторами Киева не останутся без ответа.
2024-12-19 18:00:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МО РФ сообщает подробности украинского удара по Ростовской области, нанесенного вчера западными ракетами.

По данным российского оборонного ведомства, противник атаковал предприятие «Комбинат Каменский», применив шесть баллистических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Расчеты ЗРК С-400, «Бук-М3» и ЗРПК «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.

Одна крылатая ракета отклонилась и упала, повредив техническое строение на территории комбината. В Минобороны пообещали ответить на действия Киева.

Накануне Минобороны на слайде к брифингу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе показало территории, которые находятся в пределах досягаемости дальнобойного оружия. На презентации ведомства видно, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся территории приграничных регионов России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Storm Shadow #ATACMS
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