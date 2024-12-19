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В МО РФ пообещали ответ на удар западными ракетами по Ростовской области

Противник применил шесть ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow.
2024-12-19 18:00:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что вчера ВСУ нанесли ракетный удар по Ростовской области западным дальнобойным оружием

«По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow», - говорится в сообщении.

Ракетный удар наносился с территории Украины, целью стало предприятие «Комбинат Каменский». 

Произошел противоракетный бой. Расчетам ЗРК С-400 и «Бук-М3», а также ЗРПК «Панцирь» удалось сбить все ракеты ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow. 

Одну ракету Storm Shadow отклонили от объекта атаки. Результатом ее падения стало повреждение технического строения на территории комбината. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что эти действия Киева, поддержаного западными кураторами, не будут оставлены без ответа. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ракеты #Ростовская область #Storm Shadow #ATACMS
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