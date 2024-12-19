«Акация» ВС РФ поразила боевиков в жилой застройке в Запорожской области

Расчет самоходной гаубицы «Акация» поразил группу пехоты ВСУ, прятавшуюся в заброшенной жилой застройке в Запорожской области. Кадрами боевой работы артиллеристов группировки войск «Днепр» поделилось Министерство обороны России.

Операторы дронов выявили противника. По полученным координатам артиллеристы нанесли точные удары. Выполнив задачу, расчет ушел в укрытие.

На записи показаны кадры объективного контроля с результатами ударов. В описании к видео сказано, что противник был уничтожен.

Артиллеристы группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.