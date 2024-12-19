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«Акация» ВС РФ поразила боевиков в жилой застройке в Запорожской области

Артиллеристы получили данные объективного контроля от артразведки и операторов дронов, навелись и сделали несколько выстрелов, точными попаданиями противник был уничтожен.
2024-12-19 11:08:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной гаубицы «Акация» поразил группу пехоты ВСУ, прятавшуюся в заброшенной жилой застройке в Запорожской области. Кадрами боевой работы артиллеристов группировки войск «Днепр» поделилось Министерство обороны России.

Операторы дронов выявили противника. По полученным координатам артиллеристы нанесли точные удары. Выполнив задачу, расчет ушел в укрытие.

На записи показаны кадры объективного контроля с результатами ударов. В описании к видео сказано, что противник был уничтожен.

Артиллеристы группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Акация #МО РФ #СВО
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