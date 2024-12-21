ЗРК «Бук-М1» прикрыли танкистов на Времьевском выступе

Времьевский выступ. Танкисты из Бурятии прокладывают дорогу пехоте. Т-72Б3М работает тралами, чтобы разминировать поле.

«Страха не было, есть только в голове - выполнить боевую задачу. Без страха, там уже внимание не обращаешь ни на что. В случае если огневое воздействие приходит по танку, ты только чувствуешь хлопок, больше ничего», - рассказал командир танкового взвода с позывным Ангара.

Боевики украинской армии воспользовались тем, что техника идет на малых скоростях и попытались остановить танкистов группировки войск «Восток». В ход пошли сбросы с дронов, но наши бойцы к этому были готовы.

«Я в принципе не отвлекаюсь на эти сбросы. Выполняю команды командира танка и наблюдаю за обстановкой в целом. Единственно, надо все быстро делать, как и обычно», - поделился наводчик оператор танка Малан.

Не подвела в бою и техника. Модернизированный Т-72Б3М в очередной раз показал всю свою мощь. Сейчас на нем установлена усовершенствованная система управления огнем. Прикрывают наших танкистов и системы противовоздушной обороны. Чистое небо - задача расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук».

«Сейчас поставляют более совершенные ракеты, что позволяет нам поражать более приоритетные цели, такие как ATACMS. Точность поражения довольно высокая у нас. А свое выживание мы обеспечиваем тем, что постоянно меняем позиции, маскировка позиций соответственно», объяснил заместитель командира батареи с позывным Одиннадцатый.

Американские ракеты HIMARS и ATACMS - приоритетные цели для ПВО. Летят быстро и очень высоко - до 22 километров. К тому же у них низкая радиолокационная заметность. Обнаружить такие воздушные объекты сложнее всего. Но наши зенитчики справляются.

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» уже давно стоит на вооружении нашей армии, но сейчас расчет работает модифицированными ракетами. Они работают дальше, быстрее и могут поражать самые высокоскоростные зарубежные цели.

Наблюдать за небом бойцы из Забайкалья не перестают ни на секунду. Хоть частота вражеских атак заметно сократилась, но украинские боевики не оставляют попыток нанести хоть какой-то вред российским военным.

«Над нами ракету сбивали, прилетал осколок, ступень ракеты. Звук был как будто она летит к нам, но мы увидели, что она упала в 20-ти метрах от нас», - рассказал механик-водитель Зема.

Комплекс «Бук» может уничтожать вражескую цель в небе за десятки километров, защищая не только боевые позиции, но и мирных жителей.

Ранее Минобороны России показло, как расчет «Бука» сбил управляемую авиабомбу на Красноармейском направлении. На записи показаны передвижение ЗРК, развертывание комплекса, наведение ракетного блока и пуск зенитных ракет.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.