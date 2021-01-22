Россия поставит Мьянме «Панцири», беспилотники «Орлан-10Е» и РЛС

Россия поставит в Мьянму ЗРПК «Панцирь-С1», беспилотники «Орлан-10Е» и радиолокационные станции.

Документ подписали в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу, который находился в Мьянме с официальным визитом, и главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна. Подпись от Российской Федерации была поставлена заместителем министра обороны РФ по международному военному сотрудничеству генерал-полковником Александром Фоминым.

Нормативно-правовая база для военно-технического сотрудничества России и Мьянмы была создана еще в 2001 году. Сотрудничество активно эволюционирует. Российская сторона успела поставить в Мьянму 30 истребителей МиГ-29, 12 учебно-боевых самолетов Як-130, 10 вертолетов Ми-24/Ми-35П, восемь ЗРК «Печора-2М» и, кроме того, радиолокационные станции, артсистемы и различную бронетехнику. Помимо этого, выполняется контракт на поставку шести самолетов Су-30СМЭ.

Обслуживают и модернизируют всю эту технику на месте, в созданном в Мьянме совместном сервисном техцентре. Там обслуживаются как авиационные, так и бронетанковые образцы.

Военное сотрудничество России и Мьянмы активно развивается в последние пять лет. Вооруженные силы Мьянмы регулярно участвуют в Армейских международных играх, а также в российских мероприятиях боевой подготовки. Например, в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

Помимо этого, в 2018 году Россия и Мьянма заключили межправительственное соглашение, подразумевающее упрощенный порядок захода военных кораблей в порты друг друга. Вооруженные силы Мьянмы проявляют интерес и к другим современным российским образцам военной техники.