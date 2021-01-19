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Купель на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил освятили в честь Крещения

Денис Ивлев
Владислав Кустов
Надежда Котормус
Анна Берестовая
04:34 19.01.2021
Только в ЦВО в крещенских купаниях приняли участие около десяти тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне. Богоявление является одним из важнейших христианских праздников. В эту ночь верующие чествуют Спасителя крещенскими купаниями.

В честь праздника впервые была торжественно освящена купель на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил. Несмотря на настоящие крещенские морозы - а в Подмосковье сейчас минус 20 градусов - желающих приобщиться к традиции нашлось немало. Возле иордани оборудовали палатки, в которых можно погреться и выпить чаю, а также организовали дежурство медиков и спасателей.

Только в Центральном военном округе в крещенских купаниях приняли участие около десяти тысяч человек, среди которых как сами военные, так и члены их семей. Всего в округе специалисты Минобороны подготовили полсотни купелей. Их, как положено, оборудовали специальными помостами и трапами.

Первыми обряд омовения традиционно совершили жители Дальнего Востока. В столице Приморья для горожан подготовили три купели, располагающиеся у Свято-Серафимовского мужского монастыря и на набережной.

Крещенские купели подготовили и в Новосибирской области. В этом году из-за пандемии коронавируса их число сократили - на весь регион пришлось чуть больше двадцати. Тем не менее, отменять традиционное купание не стали. Одну из прорубей оборудовали на берегу Оби.

Все купания проводились с учетом эпидемиологических ограничений. Желающих окунуться в ледяную воду обязали соблюдать дистанцию и носить маски. Снять средства защиты разрешили только в палатках для переодевания.

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