Россия вывела из Сербии всех военных, помогавших в борьбе с COVID-19

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил на аэродром «Чкаловский» последнюю группу военнослужащих и специальную военную технику сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия.

Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

На аэродроме организована специальная обработка прибывшей военной техники и воздушных судов.

Ранее сообщалось, что 18 мая четырьмя самолеторейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и 7 единиц специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что военно-транспортная авиация ВКС самолетами Ил-76 завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для борьбы с COVID-19.

В Красноярском крае за последние сутки выявлено 107 случаев заражения COVID-19, всего подтверждено 1872 случая заражения и 18 смертей.