Первая колонна с военнослужащими и спецтехникой МО РФ покинула Белград

Первая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего в Сербии задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, направилась из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром Батайница.

Там будет в самолеты Ил-76 будет осуществлена погрузка техники, которая вместе с военнослужащими отправятся на Родину.

Сегодня, 16 мая, планируется совершить три рейса и доставить в Россию более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.