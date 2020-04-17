За неделю разведку у границ РФ вели 24 иностранных самолета
Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
© Фото: Минобороны РФ
За прошедшую неделю 24 иностранных самолетов-разведчиков вели разведку вдоль границ Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
Кроме того, разведку вели девять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все они сопровождались российскими радиолокационными станциями.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - уточняется в сообщении Министерства обороны России.