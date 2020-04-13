Подготовка к Параду Победы: экипажи ЮВО тренируются рисовать число 75 в небе

В Ростовской области экипажи истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25 готовятся к Параду Победы, который состоится 9 мая в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Экипажи шести истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25СМ3 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) приступили к групповым полетам для участия в демонстрационном пролете авиации в день проведения Парада Победы над Театральной площадью в Ростове-на-Дону», - говорится в сообщении.

Перед пилотами стоит задача в небе пролететь в форме числа 75, обозначающего 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Полеты выполняются на минимальных интервалах от пяти до семи метров и дистанциях от 10 до 12 метров, при этом скорость летательных аппаратов составляет 500 км/ч. В зависимости от метеоусловий полеты проводятся на высотах от 300 до 900 метров», - сообщает пресс-служба.

К тренировкам допущены только лучшие летчики, которые прошли отборочные мероприятия в своих воинских частях. Всего в демонстрационном пролете авиации в день проведения Парада Победы в Ростове-на-Дону будет задействовано 45 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух - воздух» и «воздух - поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.