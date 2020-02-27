Командующему 2-й общевойсковой армии торжественно вручили погоны генерал-лейтенанта

Командующему 2-й гвардейской общевойсковой армии Андрею Колотовкину торжественно вручили погоны генерал-лейтенанта. Вручение прошло в соответствии с указом президента России.

Церемония прошла в зале Военного совета 2-й армии с участием всего офицерского состава объединения. Чтобы вручить погоны и поздравить командующего, в Самару прибыл заместитель командующего войсками Центрального военного округа Алексей Лемякин.

Он высоко охарактеризовал Колотовкина перед офицерами и поздравил с присвоением очередного воинского звания. Лемякин пожелал командующему 2-й армии не останавливаться на достигнутом.

Ранее Колотовкин был награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью «За отвагу».