Железнодорожники Севфлота отработали штурм окопов и восстановление путей

Отдельная железнодорожная путевая рота Северного флота провела тренировку, в ходе которой отработали штурм вражеских окопов, эвакуацию условно раненого и восстановление поврежденного железнодорожного участка. За занятиями наблюдала наш корреспондент Елена Сивонен.

Пока один боец бежит на помощь условно раненому товарищу, остальные прикрывают. Так проходят тактико-огневые занятия в роте железнодорожников на Северном флоте. В рамках курса боевой подготовки они проводятся минимум раз в неделю.

Но в первую очередь эти воины - бойцы стальных магистралей. В зоне спецоперации они восстанавливают железнодорожные участки, сопровождают воинские эшелоны. На учениях тренируются прокладывать рельсошпальные решетки. Одна шпала весит около 80 килограммов, работа требует выносливости и командного взаимодействия. Несмотря на жару и физическую нагрузку, бойцы показали уверенные навыки, отмечают инструкторы.

«Второй год мы уже выезжаем на объекты. В данный момент большая часть подразделения находится в Северодвинске, где выполняет задачи. И вот эти занятия очень способствуют развитию навыков у военнослужащих», - рассказал командир отдельной путевой железнодорожной роты Алексей Твердохлеб.

Каждый год инженеры разрабатывают, а бойцы осваивают все новые способы ремонта железной дороги, призванные ускорить процесс. Что очень важно, особенно если речь идет о боевых условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.