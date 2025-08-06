Военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик, попавший в плен, рассказал, как помог бойцам ВС РФ в выполнении боевых задач. По его словам, в ходе радиоперехвата он смог выявить точные координаты украинских позиций и передать их российской стороне. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Я осуществлял радиоперехват и помогал российским военнослужащим. В первый же радиоперехват у меня получилось попасть в позицию украинцев, точное попадание. Показал прямо на карте, и прямо точное попадание было в позиции», - поделился он.

Позже Хвостик также предупредил о готовящемся минометном обстреле дороги, по которой шла группа российских разведчиков, тем самым нашим бойцам удалось избежать огневого поражения.

Украинец отметил, что с момента мобилизации не хотел воевать и заранее планировал сдаться в плен или дезертировать. Он рассказал о деморализующей обстановке в рядах ВСУ, где инструкторы сразу предупреждали солдат, что «все вернутся в черных пакетах». Вместе с сослуживцами он намеренно вышел на позиции российских войск, чтобы сдаться без боя.

Пленный также рассказал о своем пути: в 2014 году он был осужден за распространение наркотиков, но позже стал послушником и церковным старостой. Однако, по его словам, в результате церковного раскола православие на Украине стремительно теряет поддержку. Он обратился к бойцам ВСУ с призывом не верить украинской пропаганде и сдавать оружие, чтобы сохранить жизнь.

Ранее другой солдат ВСУ признался, что командование отказалось эвакуировать его после ранения. После двух недель без помощи Руслан Дъячишин сдался российским войскам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.