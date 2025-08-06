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Российские беспилотники сожгли замаскированный танк ВСУ в ДНР

FPV-дроны центра «Рубикон» уничтожили танк неприятеля под Александро-Калиново.
2025-08-06 17:56:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка Т-64БВ украинских вооруженных сил, замаскированного в районе населенного пункта Александро-Калиново в ДНР.

Боевую машину обнаружили в ходе патрулирования силы Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Благодаря точной работе операторов FPV-дронов, замаскированная техника ВСУ была уничтожена серией прицельных ударов.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского танка в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Расчет FPV-дронов центра нанес серию ударов по цели. В результате боевая машина была уничтожена.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #т-64 #СВО
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