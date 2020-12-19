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Российские медики создали мобильные бригады для оказания помощи в отдаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха

Тамара Астапенкова
10:37 19.12.2020
За прошедшие сутки врачи оказали помощь 95 жителям населенного пункта Чартар.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Степанакерте специалисты из медицинского отряда специального назначения из состава российского миротворческого контингента оказали квалифицированную медицинскую помощь более 700 местным жителям, в том числе 79 детям.

За помощью к российским военнослужащим обращаются, не только жители Степанакерта, но и других населенных пунктов Нагорного Карабаха.

Для оказания помощи населению в отдаленных населенных пунктах созданы бригады для обеспечения выездной работы военных специалистов. Только за прошедшие сутки российские специалисты оказали медицинскую помощь 95 жителям населенного пункта Чартар.

Как правило, люди обращаются за медицинской помощью из-за обострения различных хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой и эндокринной системы, за оказанием стоматологической помощи.

В развернутом мобильном госпитале все пациенты получают консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами. В составе подразделении медицинский отряд специального назначения работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

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