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В Карабахе за сутки обезвредили 104 взрывоопасных предмета

18:00 28.11.2020
В Карабахе за сутки обезвредили 104 взрывоопасных предмета
© Фото: Минобороны России

Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки на двадцати трех наблюдательных постах, отмечается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Режим прекращения огня по всей линии соприкосновения соблюдается.
Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении вернулись 2 115 человек. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания вернулись уже 21 083 беженца.
Российскими миротворцами оказана помощь в возобновлении учебного процесса в школе № 2 в Степанакерте. В минувшую пятницу состоялось
ее торжественное открытие. За парты сели более 400 школьников.

Оказывается помощь в восстановлении школы № 8 Степанакерта. Сейчас в ней завершаются восстановительные работы и замена оконных стекол. Первого декабря планируется ее открытие.

Военнослужащими российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки произведена очистка от неразорвавшихся боеприпасов 2,85 км автодорог, 5,9 га местности в г. Степанакерте. Обнаружено и обезврежено 104 взрывоопасных предмета. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 14,67 га территории, 5,5 км дорог, разминировано 81 домостроение, обнаружено и уничтожено 416 взрывоопасных предметов.

На базе фельдшерского пункта в Лусадзоре Аскеранского района российскими военными медиками оказана квалифицированная медицинская помощь 65 местным жителям.

При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами. Все действия российского контингента выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Для обеспечения безопасности российских военнослужащих
и предотвращения возможных инцидентов организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

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