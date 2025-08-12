Бойцы «Востока» разбомбили пункты управления дронами ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили пункты управления дронами ВСУ в зоне СВО. Видео работы бойцов «Востока» опубликовало Минобороны РФ.

Разведчики с беспилотника обнаружили в лесополосе площадки запуска боевых fpv-дронов и несколько пунктов управления БПЛА противника.

По переданным координатам артиллерийские расчеты нанесли прицельный удар в результате которого все цели были уничтожены.

Накануне артиллеристы разнесли позиции боевиков на Южно-Донецком направлении.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.