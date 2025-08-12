МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы «Востока» разбомбили пункты управления дронами ВСУ

Украинские боевики скрывали площадки запуска БПЛА в лесополосе.
2025-08-12 06:56:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы уничтожили пункты управления дронами ВСУ в зоне СВО. Видео работы бойцов «Востока» опубликовало Минобороны РФ.

Разведчики с беспилотника обнаружили в лесополосе площадки запуска боевых fpv-дронов и несколько пунктов управления БПЛА противника.

По переданным координатам артиллерийские расчеты нанесли прицельный удар в результате которого все цели были уничтожены.

Накануне артиллеристы разнесли позиции боевиков на Южно-Донецком направлении.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #беспилотники #ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 