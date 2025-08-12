«Молнии» выжгли опорники ВСУ под Красноармейском

Операторы БПЛА 110-й мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа наносят точечные удары по позициям противника на Красноармейском направлении, уничтожая пункты временной дислокации и укрепленные объекты.

Как сообщили в бригаде, операторы ударных дронов «Молния» действуют в тесной координации с разведкой, что обеспечивает оперативное поражение выявленных целей.

Оператор БПЛА с позывным Печорин рассказал, что разведка эффективно выявляет цели, после чего по ним наносятся удары различными боеприпасами. Он подчеркнул, что вылеты выполняются практически непрерывно, обеспечивая круглосуточную работу.

Ударный БПЛА «Молния», благодаря самолетной конструкции, способен нести увеличенный боезаряд, что позволяет разрушать укрепленные объекты противника.

Такие удары наносят значительные потери, препятствуют ротации на передовых позициях, уничтожают расчеты украинских ударных дронов, расположенных вблизи российских войск, и затрудняют обустройство пунктов дислокации у линии боевого соприкосновения. Это вынуждает противника удлинять логистические маршруты и увеличивает время реагирования на действия российских штурмовых групп.

Ранее ВС России поразили стартовые позиции зенитно-ракетного комплекса С-300В украинских боевиков в районе населенного пункта Ворожба.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.