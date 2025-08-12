МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Молнии» выжгли опорники ВСУ под Красноармейском

Удары наносят значительные потери украинским боевикам, препятствуют ротации на передовых позициях.
2025-08-12 06:15:28
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Операторы БПЛА 110-й мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа наносят точечные удары по позициям противника на Красноармейском направлении, уничтожая пункты временной дислокации и укрепленные объекты.

Как сообщили в бригаде, операторы ударных дронов «Молния» действуют в тесной координации с разведкой, что обеспечивает оперативное поражение выявленных целей.

Оператор БПЛА с позывным Печорин рассказал, что разведка эффективно выявляет цели, после чего по ним наносятся удары различными боеприпасами. Он подчеркнул, что вылеты выполняются практически непрерывно, обеспечивая круглосуточную работу.

Ударный БПЛА «Молния», благодаря самолетной конструкции, способен нести увеличенный боезаряд, что позволяет разрушать укрепленные объекты противника.

Такие удары наносят значительные потери, препятствуют ротации на передовых позициях, уничтожают расчеты украинских ударных дронов, расположенных вблизи российских войск, и затрудняют обустройство пунктов дислокации у линии боевого соприкосновения. Это вынуждает противника удлинять логистические маршруты и увеличивает время реагирования на действия российских штурмовых групп.

Ранее ВС России поразили стартовые позиции зенитно-ракетного комплекса С-300В украинских боевиков в районе населенного пункта Ворожба.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #спецоперация #операторы БПЛА #красноармейское направление #БПЛА «Молния»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 