Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили танк ВСУ в районе населенного пункта Александроград в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Сначала техника противника была обездвижена с помощью FPV-дрона, после чего российские военные добили ее барражирующим «Ланцетом».
Также отличились и мотострелки ВС РФ, которые сожгли боевую бронированную машину украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.
Техника ВСУ была уничтожена прямым попаданием.
Ранее сообщалось о том, что Су-35С группировки «Юг» прикрыл авиацию ВКС в зоне спецоперации.
Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
