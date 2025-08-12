Бойцы группировки «Восток» ВС РФ уничтожили танк ВСУ в районе населенного пункта Александроград в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сначала техника противника была обездвижена с помощью FPV-дрона, после чего российские военные добили ее барражирующим «Ланцетом».

Также отличились и мотострелки ВС РФ, которые сожгли боевую бронированную машину украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Техника ВСУ была уничтожена прямым попаданием.

Ранее сообщалось о том, что Су-35С группировки «Юг» прикрыл авиацию ВКС в зоне спецоперации.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.