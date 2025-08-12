Над Россией ночью сбили 25 украинских беспилотников

Российские военнослужащие ночью над территорией РФ сбили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что из них 22 уничтожили над территорией Ростовской области и еще три в районе Ставропольского края.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, ночью 11 августа российские военнослужащие сбили 32 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.