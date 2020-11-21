«Град», «Акация» и «Ураган»: Россия и Таджикистан проведут совместные учения

В Таджикистане пройдут совместные российско-таджикские учения, в которых примут учения более трех тысяч военнослужащих.

Артиллерийские системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация» будут задействованы в международных маневрах.

Российские военнослужащие 201-ой военной базы уже прибыли к месту проведения учений. На полигоны в Таджикистан также были переброшены более 550 единиц техники.

Во время отработки навыков и выполнения задач, которые максимально будут приближены к боевым, военнослужащие применят опыт, накопленный в Сирии.