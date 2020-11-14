Минобороны опубликовало карту обстановки в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало карту обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта по состоянию на 14 ноября 2020 года. На карте обозначено местоположение наблюдательных пунктов российских миротворческих сил.

Территория проведения миротворческой операции разделена на две зоны ответственности – «Север» и «Юг». В зоне «Север» будет расположено в общей сложности восемь наблюдательных пунктов. В зоне ответственности «Юг» миротворцы уже установили девять пунктов, еще пять готовятся к установке.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков провел брифинг, в ходе которого сообщил о ходе проведения миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта.