В Минобороны обсудили вопросы безопасности полетов

В Министерстве обороны РФ обсудили вопросы обеспечения безопасности полетов.

Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Российской Федерации Сергей Байнетов проинформировал об уровне аварийности авиации Вооруженных сил в текущем году и о результатах проведения профилактических мероприятий по обеспечению безопасности полетов в период проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

О том, как идут работы по внедрению в авиационных подразделениях военных округов и на Северном флоте информационной системы сбора, обработки и доведения оперативной информации об авиационных событиях с воздушными судами военной авиации, рассказал начальник отдела СБПА ВС РФ полковник Андрей Семенов.

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие замглавы Минобороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, руководящий состав авиационных объединений и соединений, начальники служб безопасности полетов авиационных частей.