Счет на миллион: в Минобороны назвали число посетителей конкурсов АрМИ-2019
Более миллиона человек посетили конкурсы Пятых Армейских международных игр-2019. Соревнования проходили на территории 10 стран в период с 3 по 17 августа.
«Конкурсы юбилейных V Армейских международных игр - 2019, которые проходили на территории 10 государств, посетили 1 млн 36 тысяч 385 человек», - рассказали в Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, еще 100 тысяч посетителей ознакомились с историей АрМИ и наблюдали за ходом соревнований из зоны для болельщиков на территории подмосковного парка «Патриот» - там впервые была оборудована такая локация. Помимо этого, на АрМИ-2019 были аккредитованы 4737 журналистов.
Всего в играх приняли участие 223 команды из 39 стран Европы, Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки.
В субботу, 17 августа, в подмосковном Алабино прошла торжественная церемония закрытия Пятых юбилейных Армейских международных игр. В рамках церемонии состоялось вручение главного приза. Его триумфаторам состязаний вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.