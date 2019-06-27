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Российская армия получила машину дистанционного разминирования «Листва»

Василиса Морозова
07:22 27.06.2019
Машина предназначена для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».
Российская армия получила машину дистанционного разминирования «Листва»
© Фото: Минобороны России

Армия России начала получать машины дистанционного разминирования «Листва», которые «сжигают» электронику взрывного устройства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

«Начались поставки машины дистанционного разминирования "Листва" в войска. КПЗ "Каскад" ведет работы по модернизации изделия с целью повышения эффективности боевой работы», - отметили в Росэлектронике.

Образец машины, находящийся на вооружении одного из ракетных соединений РВСН, был продемонстрирован в Новосибирске на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

«Листва» является первой подобной разработкой в России. При обнаружении мин с электронными элементами разминирование происходит с помощью СВЧ-излучателя. Излучение машины «сжигает» электронику взрывного устройства, приводя боеприпас в негодность.

Машина дистанционного разминирования «Листва» создана в интересах РВСН, специально для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования ракетных комплексов («Тополь», «Тополь-М» и «Ярс»).

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