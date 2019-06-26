В Минобороны заявили о готовящихся вбросах в СМИ против руководства ВС России

Министерство обороны России располагает данными о готовящихся СМИ кампаниях против руководства ВС РФ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе в ходе форума «Армия-2019».

Он добавил, что атака, по имеющейся информации, затронет и командование соединений, и непосредственно военно-политическое руководство. Более того, некоторые иностранные издания ведут работу, итог которой заключается в дискредитации российских политиков, общественных деятелей, а также журналистов и блогеров.

«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на Вооруженные силы и на военное руководство будут только усиливаться», - сообщил Конашенков.

При этом он добавил: российское оборонное ведомство работает открыто и честно, однако оно готово ответить тем, кто использует «грязные методы информационной борьбы».