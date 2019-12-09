На Камчатке провели первые в новом учебном году командирские полеты

На Камчатке летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России провели первые в новом учебном году командирские полеты. Об этом «Звезде» рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Основной целью полетов являлась выработка методики обучения летного состава и поддержание его практических навыков.

«Командиры различных степеней на высотных истребителях МиГ-31 выполняли наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки - пилотирование на предельных возможностях самолета, решение задач по предназначению в сложных погодных условиях, в том числе и ночью, а также осуществление посадки самолета по приборам», - рассказали в пресс-службе ВВО.

Отдельное внимание во время учебно-тренировочных полетов было уделено пилотированию над акваторией Тихого океана при отсутствии ориентиров на воде.

Кроме того, в преддверии прихода в часть молодых лейтенантов были проверены методические навыки всего летного инструкторского состава истребительной эскадрильи.