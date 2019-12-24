Шахматной ничьи быть не может: Путин призвал делать лучшее в мире оружие

Российская военная техника должна превосходить зарубежные аналоги, «шахматной ничьи» в этом вопросе быть не может. С таким заявлением выступил Владимир Путин на ежегодном заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Глава государства отметил, что на выставке ему с гордостью докладывали про некоторые образцы техники, что они не уступают лучшим мировым образцам.

«Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда, это военная организация государства», - сказал президент РФ.

Путин добавил, что высокая боеготовность Вооруженных сил РФ способна гарантировать безопасность страны, что особенно важно в связи с нестабильностью в мире. По его словам, высокие возможности армии позволяют России выйти на новый уровень международного военного сотрудничества.

Расширенная коллегия Минобороны проходит в Национальном центре управления обороной в Москве.