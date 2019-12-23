Путин поставит задачи для Вооруженных Сил на 2020 год
Ежегодная расширенная коллегия Минобороны РФ пройдет 24 декабря в Национальном центре управления обороной в Москве.
© Фото: Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин 24 декабря примет участие в ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«На заседании, которое пройдет в Национальном центре управления обороной в Москве, будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил России за 2019 год», - говорится в сообщении.
В нем также отмечено, что Верховный Главнокомандующий определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год.
На заседание приглашены члены Совета безопасности России, руководство Федерального Собрания, правительства, командующие военными округами, объединениями и соединениями Вооруженных Сил России.