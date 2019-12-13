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«Никто, кроме нас»: масштабные учения ВДВ проходят под Рязанью

Наталья Вальханская
04:58 13.12.2019
Под руководством Сердюкова начался оперативный учебно-методический сбор, на который привлечен весь руководящий состав из соединений и воинских частей ВДВ от Пскова до Уссурийска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первое крупное мероприятие боевой подготовки Воздушно-десантных войск в новом периоде обучения проходит под Рязанью под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Командиры соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск принимают участие в первом с начала нового учебного года крупном мероприятии боевой и оперативной подготовки, активная фаза которого началась под Рязанью под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

«Практический этап десантно-штурмовых действий личного состава с отработкой блокирования и уничтожения условного противника прошел в Спасском районе Рязанской области, где после отработки нормативов по развертыванию пунктов управления для руководства подразделениями, состоялся этап розыгрыша боевых действий с боевой стрельбой экипажей машин десанта БМД-2», - сообщили в Минобороны России.

В тактическом эпизоде было задействовано более 30 единиц гусеничной и 20 единиц автомобильной техники, более 150 гвардейцев-десантников Тульского воздушно-десантного соединения ВДВ.

«В ходе проведения лекционных, практических и тактико-специальных занятий обучаемым довели требования руководящих документов, показали порядок содержания и обслуживания стоящей на вооружении и поступающей новейшей военной и специальной техники, перспективные образцы беспилотных летательных аппаратов, порядок проведения занятий по боевой подготовке», - добавили в ведомстве.

Всего в подготовке и проведении оперативного сбора, который проходит в период с 9 по 13 декабря в Рязанской области принимает участие 100% руководящего состава соединений, учреждений и воинских частей ВДВ, задействовано более 800 военнослужащих, 150 единиц военной и специальной техники.

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