Новейшее оружие и комфортное жилье получит горная бригада в Туве

Единственная горная бригада российской армии за Уралом до конца года будет полностью обеспечена современным вооружением. Жилье для всех солдат и офицеров появится уже в следующем году. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал в Туве строительство нового военного городка.

Горная бригада полностью укомплектована контрактниками. Для военнослужащих создаются все условия - не только для службы, но и для комфортной жизни. Квартиры, которые получат 360 семей, полностью обставлены и оборудованы техникой. Их отличают современная планировка, большие площади, имеется вся необходимая мебель.

Прямо на территории воинского соединения построен детский сад, который скоро сможет принять 200 малышей из их семей. Здесь же смогут работать жены солдат и офицеров.

Также на территории бригады имеется спортивный комплекс. Более 200 животных местной породы в ближайшее время разместятся в теплых конюшнях. В этом манеже Шойгу распорядился создать и детскую спортивную школу.

Кроме того, министр осмотрел военную технику. На вооружении бригады стоят бронеавтомобили «Тигр-М», самоходные орудия «Нона-СВК» и машины высокой проходимости «Урал».