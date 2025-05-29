Водители в зоне СВО рассказали о рисках профессии

Сегодня военные автомобилисты отмечают свой профессиональный праздник. На их плечах множество задач в зоне проведения спецоперации. Военные грузовики доставляют на передовую боеприпасы, продовольствие и питьевую воду, перевозят личный состав, зачастую под огнем противника.

«Занимаемся подвозом вещей, продуктов питания, воды на передовую, где находятся наши подразделения. Также перевозим боеприпасы и все, что загрузят. В этом и состоит наша задача обеспечения. Без тыла нет победы», - рассказал водитель с позывным Ермак.

Профессия связана с риском. За колоннами на марше всегда охотятся дроноводы врага. И здесь особую роль играет не только защищенность машины, но и личное мастерство человека в кабине.

«Мы передвигаемся в темное время суток и в лесных массивах, как правило. Там дороги не очень, необходимо иметь хорошие навыки вождения и машина должна быть защищена. Антидроновые сетки, системы РЭБ на каждой машине и помощь Бога», - добавил Ермак.

Кроме того, как отмечают сами водители, обязательна своевременная и качественная подготовка. Перед каждым выездом они проводят контрольный осмотр машины, проверяют работоспособность специального и электрооборудования.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.