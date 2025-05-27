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Белоусов провел переговоры с коллегой из Киргизии

Стороны утвердили Программу стратегического партнерства России и Киргизии в военной области на 2026-2030 годы по итогам переговоров.
2025-05-27 18:44:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Киргизии генерал-майором Русланом Мукамбетовым. Об этом сообщает МО РФ. 

«Наши страны связывает не просто дружба и не просто союзнические отношения. У нас общая история», - сказал Белоусов.

Андрей Белоусов отметил, что в данный момент мир живет в ситуации глобальной нестабильности. Снижение уровня безопасности, отметил он, наблюдается в том числе и в Центрально-Азиатском регионе. Поэтому, добавил министр, и на пространстве ОДКБ, и в двусторонних отношениях РФ и Киргизии необходимо всерьез относиться к возникающим угрозам, которых становится все больше и больше. 

Мукамбетов в свою очередь высоко оценил уровень отношений с Россией в военной сфере. Он констатировал, что оборонные ведомства обеих стран активно ведут работу во всех сферах взаимодействия. 

Российское оборонное ведомство отметило, что в ходе прошедших переговоров Белоусов и Мукамбетов обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. При этом по итогам переговоров Россия и Киргизия утвердили Программу стратегического партнерства двух стран в военной области на 2026-2030 годы.

Ранее сообщалось, что Белоусов совершил поездку в войска Московского военного округа. Ему продемонстрировали современные образцы быстровозводимых блочно-модульных конструкций различного назначения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #киргизия #переговоры #Андрей Белоусов #Руслам Мукамбетов
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