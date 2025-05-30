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Военные хирурги передали опыт лечения ранений гражданским врачам

Мастер-классы дают возможность врачам из гражданских учреждений не только получить новые знания, но и отработать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальности.
Александр Бирюков 2025-05-30 11:55:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Практика - фундамент медицинского мастерства, особенно когда речь идет о спасении жизней. В госпитале имени Бурденко проходят обучающие мастер-классы по военной травматологии. Опытные хирурги, прошедшие СВО, делятся знаниями с гражданскими коллегами, обучая их работать с огнестрельными повреждениями конечностей.

«Это полезно абсолютно всем - кто-то освежит знания, кто-то впервые получит представление о методике. Мы даем возможность "почувствовать" рану руками - у нас есть специальные столы, имитирующие огнестрельные повреждения», - рассказал начальник отделения Центра травматологии и ортопедии Игорь Хоминец.

Один из ключевых элементов программы - вакуумная терапия, или закрытие ран отрицательным давлением. Эта процедура требует высокой точности и навыков, ее демонстрируют вживую. Врачи не только наблюдают, но и активно участвуют, консультируют друг друга, делятся подходами.

Обучение сопровождается видеоуроками - пошаговые инструкции помогают закрепить материал. Дополняет программу выставка отечественных медицинских разработок. В числе экспонатов - российский эндопротез, функциональная кровать и облегченный аппарат наружной фиксации из карбоновых деталей. Его можно собрать с помощью всего трех ключей - удобно для работы в полевых условиях.

«Это оборудование позволяет оказывать помощь быстро и эффективно, даже вне госпитальных условий», - отметил корреспондент Александр Бирюков.

На отдельном стенде инструменты для обработки костной ткани - еще одно направление, в котором идет обмен опытом.

Лекции здесь особенные - они насыщены живыми примерами и случаями с передовой. Каждый доклад основан на реальной практике, полученной военными хирургами в ходе выполнения задач в зоне СВО.

«Понимая актуальность темы и высокий интерес со стороны гражданских специалистов, мы регулярно организуем такие обучающие циклы. Сегодня стартовал один из них - по военной травматологии», - отметил главный хирург госпиталя Бурденко Игорь Онницев.

Мастер-классы дают возможность врачам из гражданских учреждений не только получить новые знания, но и отработать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальности. Это формирует поколение медиков, способных эффективно работать в самых экстремальных обстоятельствах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #госпиталь #военные хирурги
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