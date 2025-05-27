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Дроны сожгли украинскую «Гвоздику» в Харьковской области

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются прямые попадания дронов-камикадзе.
2025-05-27 18:56:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры с боевой работой дроноводов.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена операторами FPV-дронов разведывательного подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад"», - говорится в описании к видео.

По данным Минобороны, замаскированную огневую позицию 122-мм САУ в лесополосе обнаружил разведывательный беспилотник Zala. После подтверждения координат было принято решение о нанесении удара.

Цель поразили операторы FPV-дронов. На опубликованных кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания, взрыв боекомплекта и последующий пожар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Гвоздика #СВО
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