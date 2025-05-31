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Будущие дроноводы рассказали, как их обучают «приручать птичек»

Среди одного этапа подготовки операторов БПЛА – прохождение тропы разведчика, которая усеяна учебными гранатами и растяжками.
Артём Желтиков 2025-05-31 10:44:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В специальных учебных центрах, который есть у каждой группировки войск, из российских бойцов делают настоящих профессиональных операторов дронов. Там их обучают не только управлять дронами и преодолевать сложные участки, а также собирать и ремонтировать их.

«Учебный центр у нас сформирован 1 октября 2024 года, за это время было подготовлено более 120 пилотов», - рассказал Начальник учебного центра БПЛА инженерного подразделения южной группировки войск с позывным Гусар.

Будущие пилоты начинают знакомство с «беспилотной наукой» не на полигоне, а за партой, где знакомятся с устройством коптера и учатся управлению на симуляторе.

«Самое главное- желание. Физические навыки и возраст вообще не важны. Просто у молодых людей мелкая моторика нарабатывается быстрее. Самое главное это просто стремиться, обучаться, совершенствоваться постоянно», - поделился инструктор учебного центра БПЛА инженерного подразделения южной группировки войск с позывным Рапира.

Только после освоения теоретического курса, бойцы переходят к практике. Все инструкторы имеют за плечами большой боевой опыт и не один десяток успешно выполненных задач.

На полигон студента допускают после того, когда оператор БПЛА пройдет все препятствия в летном классе и отработает навыки на компактном дроне.

Кроме управления дроном учат специалистов конструкции, ремонту, сбору и перепрошивки практически с нуля. Часть комплектующих печатают на 3D принтере.

«Нужно, чтобы обучающийся понял, что квадрокоптер это модульное устройство. Соответственно, особой сложности именно в сборке модулей нет. Но имеют тонкую настройку и элементы тонкой пайки. Вот этому обучающиеся должны обучиться здесь», - уточнил обучающийся учебного центра БПЛА инженерного подразделения южной группировки войск Токарь.

Еще один этап подготовки операторов БПЛА – прохождение тропы разведчика, которая усеяна учебными гранатами и растяжками.

Но, основной упор, делается на работе с боевыми птичками. На полигоне отрабатывают разведку с помощью дрона, прохождение самых разных препятствий и, конечно, сброс снарядов прямо в окопы к условному врагу.

#бпла #дроны #Учеба #операторы #центры
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