Председатель Морской коллегии Патрушев посетил базу Балтийского флота

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил военно-морскую базу Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщает сама коллегия.

Патрушев ознакомился с корабельным составом флота, а также оценил выполнение планов боевой подготовки. Командующий флотом Сергей Липилин доложил Патрушеву о мерах, которые обеспечивают поддержание оперативных и боевых возможностей. Это делается на уровне, который может обеспечить военную безопасность с океанских и морских направлений.

При этом отдельно был обсужден ход плановых учений Балтфлота. Они, как подчеркнули в Морской коллегии России, направлены на отработку навыков по защите национальных интересов на Балтике.

Ранее Патрушев заявил, что Путин поддержал ответные меры на действия Запада на Балтике. При этом он отметил, что действия НАТО в водах Балтийского моря можно назвать актами пиратства.