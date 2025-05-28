Над Россией за ночь сбили 296 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны сбили 296 украинских дронов над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что атаки были пресечены с 21.00 27 мая до 07.00 28 мая. Аппараты уничтожены в небе над Московской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

В ведомстве уточнили, что для атаки боевики использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.