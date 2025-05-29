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Над территорией России за ночь сбили 48 дронов

Больше всего аппаратов дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью.
2025-05-29 07:18:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили 48 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 30 аппаратов уничтожены в небе над Белгородской областью. Дежурные средства ПВО сработали над Крымом - там сбили четыре БПЛА, три беспилотника уничтожены над Московской областью.

«Четыре БПЛА - над территорией Орловской области, четыре БПЛА - над территорией Рязанской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Тамбовской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Боевики ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить террористические атаки на территории России. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили 296 украинских дронов над РФ. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #дроны #регионы #силы пво
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