Над территорией России за ночь сбили 48 дронов

Российские военнослужащие сбили 48 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 30 аппаратов уничтожены в небе над Белгородской областью. Дежурные средства ПВО сработали над Крымом - там сбили четыре БПЛА, три беспилотника уничтожены над Московской областью.

«Четыре БПЛА - над территорией Орловской области, четыре БПЛА - над территорией Рязанской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Тамбовской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Боевики ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить террористические атаки на территории России. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили 296 украинских дронов над РФ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.