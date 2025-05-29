Сапер рассказал, что при разминировании надо отдыхать каждые четыре часа

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне специальной военной операции в Донецкой Народной Республике. Он пообщался с саперами, занимающимися разминированием освобожденных от украинских боевиков земель. Сапер с позывным Рыбак рассказал, что в ходе работ по методичному разминированию необходимо отдыхать каждые четыре часа.

«Самое главное - глаза чтобы не уставали. Трава рябит, поэтому работаем не больше четырех часов. Чтобы глаза могли отдыхать», - поделился Рыбак.

Малейшее расслабление в ходе разминирования может стать фатальным. Противник оставляет ловушки. По словам тех, кто занимается разминированием, примерно каждая пятая мина поставлена так, чтобы поразить именно сапера, который вздумает ее обезвредить. Например, под нее могут положить гранату, которая взорвется при попытке сдвинуть мину с места.

Ранее сапер с позывным Красавчик рассказал, что украинские боевики не гнушались вообще ничем. В частности, они минировали детские игрушки в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.