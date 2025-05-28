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Минобороны: 112 украинских дронов уничтожены силами ПВО

Больше всего беспилотников ВСУ самолетного типа сбили в Брянской области.
2025-05-28 00:44:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по объектам на территории российских  регионов. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны.

«C 21:00 мск 27 мая до 0:00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских БПЛА» ,- говорится в сообщении.

ВСУ использовали дроны самолетного типа. Больше всего (59) беспилотников уничтожены в небе над территорией Брянской области.

Еще 19 БПЛА сбиты в Белгородской, 13 - над территорией Тульской и 10 над Курской областями.

Восемь украинских дронов не долетели до своих целей в Орловской области, еще три беспилотника рухнули в Калужской области.  

На местах падения обломков БПЛА работают представители экстренных служб и ведомств. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #ВСУ #дроны #атака #Киевский режим
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