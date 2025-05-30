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Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Кондрашовку

Андрей Белоусов сообщил, что в результате действий 121-го мотострелкового полка враг понес существенные потери и обратился в бегство.
2025-05-30 13:02:46
© Фото: Вадим Савицкий, РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением Кондрашовки в Харьковской области. Об этом сообщает МО РФ.

«Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на Купянском направлении. В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», - говорится в тексте поздравительной телеграммы от Белоусова. 

Он добавил, что мужество и отвага личного состава полка вносят огромный вклад в продвижение группировки войск «Запад». Более чем 3 600 военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, отметил Андрей Белоусов. 

Глава российского оборонного ведомства поблагодарил мотострелков за верность Отечеству и присяге. Также он выразил уверенность, что их действия приближают победу каждый день. 

Ранее Белоусов обсудил военное сотрудничество с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным. Обсуждалась реализация достигнутых ранее договоренностей. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #Андрей Белоусов #группировка запад #Кондрашовка #121-й мсп
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