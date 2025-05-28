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«Гиацинт-Б» накрыл орудия ВСУ точным ударом с 20-километровой дистанции

После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудие и убыли в укрытия.
2025-05-28 18:40:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийский расчет буксируемой 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил украинские артиллерийские орудия в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар был нанесен на Красноармейском направлении в рамках контрбатарейной борьбы. Цели были обнаружены с помощью разведывательных БПЛА. Получив координаты, военнослужащие навели орудие и открыли огонь.

По данным оборонного ведомства, огонь корректировался в реальном времени, что позволило поразить район размещения личного состава и техники ВСУ на дистанции более 20 километров минимальным числом выстрелов.

Выполнив задачу, расчет замаскировал орудие и ушел в укрытие. В ведомстве отметили, что артиллеристы «Гиацинта-Б» ежедневно поддерживают штурмовые подразделения, поражая цели на различных участках линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Гиацинт #СВО
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