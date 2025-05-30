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МО РФ перечислило украинские объекты, пораженные в ответ на атаки БПЛА

За неделю в ответ на массированные атаки киевского режима при помощи ударных беспилотников Россия нанесла пять групповых и два массированных удара по украинским объектам.
2025-05-30 12:44:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 24 по 30 мая Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны России, речь идет о пяти групповых и двух массированных ударах с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Удары стали ответом на атаки украинской стороны с использованием беспилотников самолетного типа и западных реактивных снарядов по гражданским объектам в России, говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, центр сил специальных операций и авиации СБУ, склады боеприпасов, центры радиоразведки и спутниковой связи, позиции ЗРК Patriot, склады беспилотников, а также временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников. Также были поражены ангары с катерами и укрытия с РСЗО HIMARS.

В министерстве уточнили, что все назначенные цели были поражены.

Также в сводке о проведении специальной военной операции Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Это стало заслугой подразделений из состава группировки войск «Запад».

Также за прошедшую неделю подразделениям группировки удалось освободить населенный пункт Строевка, который находится также в Харьковской области. Ведомство показало кадры с боями за этот населенный пункт.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ
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