МО РФ перечислило украинские объекты, пораженные в ответ на атаки БПЛА

С 24 по 30 мая Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны России, речь идет о пяти групповых и двух массированных ударах с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Удары стали ответом на атаки украинской стороны с использованием беспилотников самолетного типа и западных реактивных снарядов по гражданским объектам в России, говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, центр сил специальных операций и авиации СБУ, склады боеприпасов, центры радиоразведки и спутниковой связи, позиции ЗРК Patriot, склады беспилотников, а также временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников. Также были поражены ангары с катерами и укрытия с РСЗО HIMARS.

В министерстве уточнили, что все назначенные цели были поражены.

Также в сводке о проведении специальной военной операции Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Это стало заслугой подразделений из состава группировки войск «Запад».

Также за прошедшую неделю подразделениям группировки удалось освободить населенный пункт Строевка, который находится также в Харьковской области. Ведомство показало кадры с боями за этот населенный пункт.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.