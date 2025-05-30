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В Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев»

При строительстве большого десантного корабля учли опыт эксплуатации предыдущих БДК проекта 11 711.
2025-05-30 16:22:28
© Фото: Минобороны России

МО РФ сообщает, что в Калининграде спустили на воду большой десантный корабль «Владимир Андреев», построенный для ВМФ России. 

Торжественная церемония состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе ОСК «Янтарь» В мероприятии принял участие главком Военно-морского флота Александр Моисеев.  

«При строительстве учтен опыт эксплуатации кораблей серии», - подчеркнул Моисеев. 

Он отметил, что технический проект 11 711, по которому строили БДК, был доработан с использованием самого передового научно-технического задела. 

Ранее сообщалось, что корабль противоминной обороны «Полярный» спустили на воду в Санкт-Петербурге. Этот тральщик получил свое имя в честь города воинской славы, где находилась главная база Северного флота во время Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #Александр Моисеев #Калининград #бдк #Владимир Андреев
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