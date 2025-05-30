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Выплаты детям пропавших военных продлили до конца периода безвестности

Ранее их начисляли не более чем в течение шести месяцев с момента соответствующего приказа командира пропавшего военнослужащего.
2025-05-30 14:06:25
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о бессрочных социальных выплатах детям военнослужащих, пропавших без вести. Ранее они начислялись только в течение полугода с момента официального признания военного без вести отсутствующим. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Изменения внесены в пункт 3 указа от 26 декабря 2024 г. «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих». Согласно документу, выплаты теперь будут осуществляться весь период безвестного отсутствия вместо прежнего срока в шесть месяцев.

Основанием для выплат остается приказ командира воинской части о признании военнослужащего пропавшим без вести.

Выплаты сохраняются до прекращения статуса безвестного отсутствия (например, установления судьбы военнослужащего). Указ вступил в силу 30 мая 2025 года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #военнослужащие #выплаты
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